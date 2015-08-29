В «Динамо» рассчитывают, что Погребняк дебютирует за команду в следующем туре

Тренер московского «Динамо» Николай Гонтарь рассказал о состоянии и готовности новичка команды Павла Погребняка.

«Погребняк не готов сыграть пока, не здоров. Он не тренировался с командой, а перерыв на сборные поможет ему набрать форму и быть в боевой готовности к следующему туру. После потери Кокорина нападающий был бы необходим. Мы сейчас в такой ситуации, что нужно обдумать наше положение – не все восстановились от травм», – сообщил Гонтарь в эфире телеканала «Наш Футбол».

