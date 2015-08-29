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Шикунов: «Приложили все усилия, чтобы заявить Нобоа»

29 августа 2015, 07:54
2

Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов заявил, что полузащитник Кристиан Нобоа, дебютировавший в матче 7-го тура чемпионата России против «Амкара» (1:0), мог перейти в другой российский клуб.

«В последний момент успели заявить Нобоа. В итоге здорово, что он забил гол. Все получилось!

Конечно, когда Кристиан раз за разом не попадал в заявку на матч, он подходил, спрашивал, волновался. У него были еще три варианта продолжения карьеры, в том числе и российский клуб. Такие футболисты на дороге не валяются. Приложили все усилия, чтобы его заявить.

Нобоа вполне мог уйти из «Ростова» до закрытия трансферного окна. Ему же играть надо. Иначе на полгода мог остаться без игровой практики. Так что мы с пониманием отнеслись бы к его уходу. Нехорошая ситуация в итоге разрешилась. Спасибо всем руководителям. Мы его все-таки заявили.

Новички в команде еще будут. Думаю, в понедельник. Но конкретизировать позицию игрока не буду.

Почему решили арендовать Бориса Ротенберга? Потому что справа в обороне фактически один россиянин – Маргасов. Нужно было укрепить позицию.

Проблем с долгами у «Ростова» теперь тьфу-тьфу-тьфу, вроде нет».

РФПЛ. «Ростов» – «Амкар». Гол Нобоа

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Нобоа Кристиан
Комментарии (2)
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imordovcev
1440825353
Удачи Ростову!!!!
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vgarakh
1440833247
Ростов вперед!!!
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