Гараев: «Мы не получали предложений по Оздоеву»

Генеральный директор казанского «Рубина» Айрат Гараев считает, что от «Зенита» не поступят предложения относительно продажи полузащитника казанцев Магомеда Оздоева.



«В клуб никто не обращался. Мы не вели с «Зенитом» переговоров ни по одному из футболистов «Рубина». Оздоев является игроком нашего клуба, а предложений по нему не получали. Думаю, если были бы какие-то просьбы, то они были бы уже озвучены. В связи с этим полагаю, что предложения от «Зенита» не поступят. Оздоев – важный игрок для «Рубина». Он выходит на поле в каждом матче. Конечно, мы даже не планировали его куда-то отдавать», – заявил Гараев.