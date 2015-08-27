Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кубок России. Армавирское «Торпедо» нанесло поражение СКА и другие результаты

    Закончились сегодняшние матчи 1/32 финала Кубка России. "СКА-Энергия" разгромил «Белогорск», «Томь» на последних минутах драматичного матча уступила «Байкалу», а «Торпедо» из Армавира уверенно обыграло ростовский СКА.

    Кубок России. 1/32 финала

    Белогорск – СКА-Энергия – 0:4 (0:0)

    Голы: 0:1 – Удалый, 70; 0:2Никифоров, 73; 0:3Имедашвили, 77; 0:4 Кармазиненко, 90.

    Байкал – Томь – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Погребняк, 18; 1:1 Авагимян, 25; 2:1 Майборода, 80; 2:2 – Немов, 82; 3:2 Ющук, 90.

    СКА Ростов – Торпедо Армавир – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – 4 Геперидзе, 4; 0:2Бугуи, 7.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.08.2015 18:41
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      AMIR 0 6 27 августа 2015, 23:04

      Кто бы что не говорил,ну Валера потихоньку начинает приносить плоды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Dodge87 27 августа 2015, 20:04

      кто - нибудь остановите эту машину!!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      suhow6 27 августа 2015, 19:58

      Армавир вперёд

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      nik. 27 августа 2015, 19:41

      +Всем боллельщикам добрый вечер! Только со стадиона.В первом тайме Торпедо забило два быстрых гола.Во втором Ска выглядел предпочтительней но Торпедо отошло назад и играло на удержание счета.Матч так и закончился 0-2.Стадион был полон.Матч вызвал повышенный интерес.Многие отпрашивались с работы.Еще бы.В Батайск приехал клуб ФНЛ!.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      nikita-negr 27 августа 2015, 18:51

      Валера рвётся в лигу европы.в 1/16 он вынисет Спортаг)))))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > nikita-negr 27 августа 2015, 20:17

      В лигу ...опы.
      Там ему самое место.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > ФК Зенит всея Руси 27 августа 2015, 20:47

      По ходу вы оба свой дом обсуждаете-ведете себя как быд-ло.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11