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    Фримпонг: «Получать деньги за секс – фантастическая работа»

    Полузащитник «Уфы» Эммануэль Фримпонг рассказал, чем бы он хотел зарабатывать на жизнь, если бы не стал футболистом.

    «Если бы не футбол, то стал бы порнозвездой», - говорит Фримпонг.

    Впрочем, Эммануэль считает, что карьера футболиста не помеха карьере актера в фильмах для взрослых.

    «После футбола еще не поздно этим заняться. Могу в открытую заявить, что, когда завяжу с футболом, возможно, буду получать деньги за секс. Это же фантастическая работа».

    Еще одна мечта Фримпонга – завести семью.

    «Вообще моя мечта – жениться на русской девушке и иметь от нее детей. Моя нынешняя девушка из Ганы, но в будущем все может измениться».

    Источник: «Советский спорт»

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    25.08.2015 21:12
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 26 августа 2015, 21:51

      Вот идиотизм... зачем такие новости на самом деле выставлять? это уже 18+.

      -1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Алекc 11 декабря 2017, 07:58

      Хватит с тебя пока, что крыса! У тебя 50 страниц на каждой 10 коментов * на 2 моих аккауна - 1000 к твоему рейтингу... не только ты можешь минуса фигарить... утри слезы и попробуй еще поминусовать тогда посмотрим что будет!

      0
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      Рейтинг: +13

      scooter67 26 августа 2015, 09:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вы вообще о*уели такие новости выставлять? Тут же могут быть и 12-летние дети! На "Соккере" до такого не опускались. Моральные ур*ды, заразились от своих "партнеров".

      -5
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > scooter67 26 августа 2015, 15:17

      Хувни не неси.

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      Рейтинг: +33

      piper65 26 августа 2015, 08:32

      нет, ну а в самом деле - если в России с футболом беда и больше никому он не нужен, то вполне нормальный план! "тоже, на..., работа, на..."

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      Рейтинг: +86

      SuperDeco 26 августа 2015, 08:08

      Все из африки такие глупые

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      Рейтинг: +42

      firewing 26 августа 2015, 08:02

      Проститутка - фантастическая профессия!

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 > firewing 26 августа 2015, 09:17

      Тоже хотел написать!

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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 26 августа 2015, 01:38

      у этого чела центр тяжести огромный так что ни одна русская девушка не выдержит)))да еще и с головой не норма)))с ним зае?ешься е?аться!!!

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      Рейтинг: +164

      Maga Ingush > Romeo SL 26 августа 2015, 07:19

      А ты откуда знаешь???)))))

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 26 августа 2015, 00:22

      Мы можем этого не признавать сколько угодно, но все-таки потрахаться и получить за это деньги - это действительно фантастически. :D

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > FCBarcelona1713 26 августа 2015, 08:31

      Тоже так считаю,нету ни чего лучше,чем карьера порно актера)))))

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      Рейтинг: +14

      nikita-negr 26 августа 2015, 00:12

      А интересно за секс с женщинами или мужиками он хочет сниматься?а то как-то в одной из игр он кого то там за писюн теребил.))))))а так прикольный чувак покруче Дзюбиньо выдаёт))))))

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      Рейтинг: +2250

      kvm 26 августа 2015, 00:00

      проститут?

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      Рейтинг: +12

      FCSM 06 25 августа 2015, 22:39

      Хочет своего окунечка в русский аквариум запустить)))

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