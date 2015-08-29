«Бомбардир» запускает раздел статистики

Обычный будничный день для всех нас стал праздником! Вы давно нас просили о статистике, и наконец-то нам удалось запустить этот раздел. Спасибо вам за терпение!

Что входит в статистику? Пока это основные и главные показатели: голы, голевые передачи, желтые и красные карточки. Позже мы планируем расширить данные.

Где искать статистический раздел? На главной странице. Сразу под турнирной таблицей. Здесь же вы можете выбрать интересующий вас чемпионат и посмотреть данные как за текущий, так и за предыдущий сезон.

Либо тоже под турнирной таблицей, но в разделах чемпионатов, по которым ведется статистика. Пока мы вам можем предложить статистику по РФПЛ, молодежному первенству, ФНЛ, АПЛ, Серии А, Бундеслиге, УПЛ и отборочному этапу Евро-2016. Со временем число турниров, по которым будет доступна статистика, увеличится. В ближайших планах - ПФЛ, Примера, Лига 1, Чемпионшип и еврокубки.

Мы будем благодарны вам за найденные ошибки в разделе, пожелания и советы, как сделать статистику лучше и удобнее. Какие дополнительные показатели вам бы хотелось в ней видеть? Какие турниры стоит охватить, помимо написанных выше?