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«Бомбардир» запускает раздел статистики

29 августа 2015, 19:15
46

Обычный будничный день для всех нас стал праздником! Вы давно нас просили о статистике, и наконец-то нам удалось запустить этот раздел. Спасибо вам за терпение!

Что входит в статистику? Пока это основные и главные показатели: голы, голевые передачи, желтые и красные карточки. Позже мы планируем расширить данные.

Где искать статистический раздел? На главной странице. Сразу под турнирной таблицей. Здесь же вы можете выбрать интересующий вас чемпионат и посмотреть данные как за текущий, так и за предыдущий сезон.

Либо тоже под турнирной таблицей, но в разделах чемпионатов, по которым ведется статистика. Пока мы вам можем предложить статистику по РФПЛ, молодежному первенству, ФНЛ, АПЛ, Серии А, Бундеслиге, УПЛ и отборочному этапу Евро-2016. Со временем число турниров, по которым будет доступна статистика, увеличится. В ближайших планах - ПФЛ, Примера, Лига 1, Чемпионшип и еврокубки.

Мы будем благодарны вам за найденные ошибки в разделе, пожелания и советы, как сделать статистику лучше и удобнее. Какие дополнительные показатели вам бы хотелось в ней видеть? Какие турниры стоит охватить, помимо написанных выше?

Источник: Бомбардир.ру
Работа сайта
Комментарии (46)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Dudnikov
1440520603
Ура, дождались. Спасибо!
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iiiiiws
1440521662
+
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Оззи
1440522447
Наконец-то!!!
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zlopixatel
1440522830
Промес на 3 месте потому что он черный, да?)
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Тот еще Бобер
1440527279
такс такс такс што тут у нас? статистика! наканецтаа!
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belgian2011
1440543632
И всё же на Soccer'e было лучше и статьи были интереснее!!! Хотя может быть и станет лучше со временем!??
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serega99
1440592317
В статистике было бы хорошо добавить средний возраст, граждане России, сухие матчи вратарей (или количество пропущенных мячей). Обновления к лучшему, с каждым месяцем сайт развивается, это приятно!!!
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Sashka Reshetov
1440622265
Уважаемые редакторы,администраторы и вообще все те,кто занимается сайтом Бомбардир.ру! Когда уже наконец появятся на вашем сайте интересные статьи? Я больше чем уверен,что ваши нововведения в виде дайджестов и онлайнов в разделе "статьи" мало кого интересуют. Верните интересные статьи о футболистах,матчах и многом другом о футболе,как это было на Соккер.ру!
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komandos99
1440668562
ЗАДОЛБАЛ ВАШ САЙТ ТУПИТЬ!!!!!!!!!!!
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Ron09
1440779584
нормально модернизировали
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