В рамках стажировки в «Реале» Кержаков встретился с Зиданом

Форвард "Зенита" Александр Кержаков, проходящий стажировку в мадридском "Реале", опубликовал фотографию с главным тренером "Реал Мадрид Кастилья" Зинедином Зиданом. Напомним, что наставник петербургского клуба Андре Виллаш-Боаш недавно все-таки внес Кержакова в заявку на сезон.

"Думаю, что Рафаэль Бенитес не будет возражать, если после сегодняшних встреч я выставлю фото с великим Зинедином Зиданом", – написал Кержаков в своем аккаунте Instagram.