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    В рамках стажировки в «Реале» Кержаков встретился с Зиданом

    Форвард "Зенита" Александр Кержаков, проходящий стажировку в мадридском "Реале", опубликовал фотографию с главным тренером "Реал Мадрид Кастилья" Зинедином Зиданом. Напомним, что наставник петербургского клуба Андре Виллаш-Боаш недавно все-таки внес Кержакова в заявку на сезон.

    "Думаю, что Рафаэль Бенитес не будет возражать, если после сегодняшних встреч я выставлю фото с великим Зинедином Зиданом", – написал Кержаков в своем аккаунте Instagram.

    Источник: Instagram

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    21.08.2015 16:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14

      nasonov1991 21 августа 2015, 19:00

      Они друг друга не застали случаем? Когда Керж - Севилья, Зидан - Реал?

      0
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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark > nasonov1991 21 августа 2015, 23:48

      нет, Сашка играл в Севильи 08-09 а ЗиЗу повесил будты на гвоздь в 06.

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 21 августа 2015, 17:26

      ЗИЗУ!!! Франция Бразилия 98! первая фифашка.. ох.. ностальжи.. и успер пупер форвард в истории.. кажется каким то опухшим , как будто Зизу действующий а Керж уже бухает)

      0
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      Рейтинг: +6

      Тики-Так 21 августа 2015, 17:01

      Кривоногий подержался за великого.Будет что в мемуарах написать.

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