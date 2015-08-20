«Барселона» не будет искать замену Педро

«Барселона» не планирует приобретать игрока на замену нападающему Педро Родригесу, который должен перейти в «Челси». Сумма трансфера, который должен быть официально оформлен в ближайшее время, оценивается в 28 миллионов евро.

Клуб планирует предоставлять больше игрового времени своим молодым игрокам в лице Мунира Эль-Хаддади и Сандро Рамиреса.

Напомним, в данный момент действует запрет со стороны ФИФА, запрещающий каталонцам заявлять новых игроков вплоть до открытия зимнего трансферного окна. Таким образом, новички «Барселоны» Алейш Видаль и Арда Туран не появятся на поле раньше января.