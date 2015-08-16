Венгер: «Достойно ответили на поражение в первом туре»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер подвел итог матчу второго тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:1).

«Мы хорошо отреагировали на неудачу в первом туре и продемонстрировали качества, без которых в Премьер-лиге невозможно. В первом тайме мы играли хорошо, игра нам давалась, но затем «Кристал Пэлас» сравнял счет, и это стало для нас психологическим тестом. Мы сумели найти возможность для второго мяча, после чего надо было вгрызаться в каждый мяч, бороться, и мы это сделали. Я рад, ведь мы сумели продемонстрировать аспекты игры, которые нам очень пригодятся по ходу сезона», - сказал француз.