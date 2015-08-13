Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    ФИФА вновь проверит подготовку Волгограда к ЧМ-2018

    В сентябре специальна комиссия ФИФА прибудет в Волгоград, чтобы уже во второй раз проинспектировать подготовку города к Чемпионату мира — 2018. Об этом сообщил заместитель губернатора Волгоградской области Василий Галушкин.

    «Мы готовимся 9 сентября держать серьезный ответ перед ФИФА. Это будет второй инспекционный приезд ФИФА в Волгоград. Будут проверять от и до — как мы строим, отклоняемся, не отклоняемся. Мы работаем под контролем, за нами смотрят миллионы глаз — Ростехнадзор, правоохранительные органы, губернатор, Минспорт РФ, ФИФА, и, конечно, президент России», – сказал чиновник.

    Напомним, что на берегах Волги строится стадион «Арена-Победа» на 45000 мест.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.08.2015 12:07
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997408
    numo438844
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+