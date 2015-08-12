Видаль призывает Комана последовать за ним

Новоиспеченный полузащитник «Баварии» Артуро Видаль призвал молодого хавбека «Ювентуса» Кингсли Комана пойти по его пути.

«Коман не просто молод и быстр. Он классный и качественный футболист. У него есть огромный потенциал к тому, чтобы расти и прогрессировать и, если он последует за мной, то он очень сильно поможет «Баварии» в будущем», - сказал чилиец.

Напомним, Артуро Видаль этим летом перешел из туринского «Ювентуса» в мюнхенскую «Баварию». Немецкий гранд помимо Видаля также пытается заполучить из состава итальянского клуба 19-летнего француза Кингсли Комана.

