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    «Рубин» остался недовольным судейством Сергея Лапочкина

    После матча 3-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Рубином» началось активное обсуждение судейских решений, принятых Сергеем Лапочкиным в конце встречи. В частности, у многих поклонников казанской команды возникает вопрос, за что была показана вторая желтая карточка Олегу Кузьмину и почему не был назначен пенальти за попадание мяча в руку Сердара Таски в пределах штрафной.
    «Сейчас арбитр мимо пойдет – спросите у него, что случилось. Я не понял, за что удалили. Судья сказал, что была поднята рука, но когда идешь в подкат, она, напротив, прижата. На мой взгляд, все так и было», — сказал Кузьмин в интервью «Спорт-Экспрессу».
    Его поддержал главный тренер команды Ринат Билялетдинов.
    «Если за руку удалять с поля, то чем отличается рука Таски? Какие-то двойные стандарты. Давайте судить одинаково. Я категорически не утверждаю, что нарушения не было, но Кузьмин не заслуживал удаления», — посетовал тренер казанцев.
    Напомним, что во вчерашнем матче между «Локомотивом» и «Динамо» решения арбитра Сергея Карасева также вызвали немало вопросов со стороны «бело-голубых».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2015 23:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +319

      Beim 4 августа 2015, 13:07

      рука в штрафной спартака у таски не прерывала атаку рубина, даже наоборот если бы руки не было то мяч ушел бы за линию и ребров бы вводил го в игру. А вот рука кузьмина сорвала контратаку спартаку. но ни в одном ни в другом случае игры рукой то и не было и там там мяч попал в руку, кузьмин движения рукой не делал, и у таски мяч вылетал изза нападающего рубина ему не куда была ее убрать и успеть не смог бы. то что не нзначил пенальти я думая верно, а вот удаление кузьмина было лишним он не умышлено сорвал атаку

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      Рейтинг: +152

      ren888888 4 августа 2015, 07:23

      Судья продажная-козел ты) Как Кадырка не скажет)

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      Рейтинг: +35

      mep13 3 августа 2015, 23:45

      Будет ещё много судейских ошибок. И в пользу Рубина тоже.

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 3 августа 2015, 23:06

      Ну ребят, судья тоже человек, может и ошибиться.

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Кукуха 3 августа 2015, 23:38

      Слишком часто они ошибаются в самый ответственный момент!

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