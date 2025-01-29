Зарема объяснила, почему была против Кокорина в «Спартаке»: «Не хотелось подбирать брошенное «Зенитом» и тем более «Сочи»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова подтвердила, что не хотела видеть в клубе Александра Кокорина.

«Я была сильно против трансфера Кокорина в «Спартак». В первую очередь, по человеческим качествам Кокорин – не типаж «Спартака». Во вторую, подбирать за «Зенитом», и тем более «Сочи», и еще брошенное ими – для меня было табу.

Каждый раз за пять минут до окончания тренировки начинал держаться то за заднюю мышцу, то еще за какие-то части тела, лишь бы не играть, а поберечь себя красивого», – сказала Зарема.