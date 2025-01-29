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  • Зарема объяснила, почему была против Кокорина в «Спартаке»: «Не хотелось подбирать брошенное «Зенитом» и тем более «Сочи»

Зарема объяснила, почему была против Кокорина в «Спартаке»: «Не хотелось подбирать брошенное «Зенитом» и тем более «Сочи»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова подтвердила, что не хотела видеть в клубе Александра Кокорина.

«Я была сильно против трансфера Кокорина в «Спартак». В первую очередь, по человеческим качествам Кокорин – не типаж «Спартака». Во вторую, подбирать за «Зенитом», и тем более «Сочи», и еще брошенное ими – для меня было табу.

Каждый раз за пять минут до окончания тренировки начинал держаться то за заднюю мышцу, то еще за какие-то части тела, лишь бы не играть, а поберечь себя красивого», – сказала Зарема.

  • Московский клуб в 2020 году подписал нападающего в качестве свободного агента.
  • Кокорин забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
  • Через полгода его продали «Фиорентине» за 4,5 миллиона евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (2)
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ScarlettOgusania
1738141927
а на что рассчитывал Коко, что "царица" промолчит..? вылить ушат говна на команду, которая тебя приютила (после шалостей со стульями и отсидкой в тюряге) и деньгами не обидела, это - за гранью... и был бы футболист хороший, а то ведь за всю свою карьеру ни черта не добился в РПЛ, кроме голов молодежке Ростова ничем не запомнился, просрал всю карьеру, отправившись под конец в какой-то *баный Кипр феерить среди му.даков под стать коко... и за какие коврижки ему деньги платили до сих пор не понимаю, разве что за слишком "красивые черты" морды лица, парня лихого, но сильно обделенного умом и добродетелью...)
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Красногвардейчик
1738146693
Жёстко, но по делу))
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