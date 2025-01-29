Корнеев заявил, что уход Бабича не станет потерей для «Спартака»

Бывший игрок сборной России Игорь Корнеев прокомментировал интерес к защитнику «Спартака» Срджану Бабичу из Азии.
«Более чем уверен, что у Бабича нет вариантов. Это такая же раздутая история, как и с Манфредом Угальде, просто хотят развести руководство «Спартака» на деньги!
Если вдруг он уйдeт, то это не будет большой потерей для команды», – сказал Корнеев.
- По данным журналиста Ивана Карпова, защитника готовы купить за 10 миллионов евро и предложить ему контракт на 2,5 года.
- По данным Metaratings.ru, зарплата футболиста на Ближнем Востоке может составить около 4 миллионов евро в год.
- Бабич провел в этом сезоне 19 матчей за «Спартак», забил 2 гола, сделал 1 ассист.