Корнеев заявил, что уход Бабича не станет потерей для «Спартака»

Бывший игрок сборной России Игорь Корнеев прокомментировал интерес к защитнику «Спартака» Срджану Бабичу из Азии.

«Более чем уверен, что у Бабича нет вариантов. Это такая же раздутая история, как и с Манфредом Угальде, просто хотят развести руководство «Спартака» на деньги!

Если вдруг он уйдeт, то это не будет большой потерей для команды», – сказал Корнеев.