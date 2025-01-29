Червиченко: «Придет время, и «Зенит» будет выигрывать один трофей в десять лет»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предрек «Зениту» бестрофейные времена.

Сейчас у «Зенита» 6 чемпионств подряд.

Команда лидирует в РПЛ.

Сезон возобновится 28 февраля.

«Зенит» не будет останавливаться на выигранных чемпионствах. Пойдут и за восьмым, и за десятым.

Все понимают, что годы идут и когда-то что-то поменяется. Когда-то «Зенит» на долгие годы станет бывшим чемпионом. Придет эра, когда «Зенит» будет выигрывать один трофей в десять лет. Поэтому сейчас хотят намолотить как можно больше и потом лет 20 бить себя в грудь», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.