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  • Червиченко: «Придет время, и «Зенит» будет выигрывать один трофей в десять лет»

Червиченко: «Придет время, и «Зенит» будет выигрывать один трофей в десять лет»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предрек «Зениту» бестрофейные времена.

  • Сейчас у «Зенита» 6 чемпионств подряд.
  • Команда лидирует в РПЛ.
  • Сезон возобновится 28 февраля.

«Зенит» не будет останавливаться на выигранных чемпионствах. Пойдут и за восьмым, и за десятым.

Все понимают, что годы идут и когда-то что-то поменяется. Когда-то «Зенит» на долгие годы станет бывшим чемпионом. Придет эра, когда «Зенит» будет выигрывать один трофей в десять лет. Поэтому сейчас хотят намолотить как можно больше и потом лет 20 бить себя в грудь», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (4)
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vladik12
1738139517
А гегемоном кто станет? "Акрон"?
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k611
1738143345
Чудеса, этот супчик сказал что то не про Спартак...
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Цугундeр
1738145326
)) "..и потом лет 20 бить себя в грудь» Шестнадцать.)) Это розовая догма.
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Борис34684
1738147138
Время придёт, когда власть в кремле сменится.
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