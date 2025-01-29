Кокорин – о своем отношении к деньгам: «Рожденный тратить копить не может»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин раскрыл свое отношение к деньгам.

«Куда вкладываю деньги? Недвижимость и банки. Я покупал недвижимость и строил, но понимаю, что, наверно, там не буду жить. Продам и все.

Отношение к деньгам? Рожденный тратить копить не может – это про меня.

Публике не нравится расточительность? Не для публики ведь живем. Сейчас бы сидели: “Зато нас народ любит. Ну», – сказал Кокорин на ютуб-канале Федора Смолова.