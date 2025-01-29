Колосков: «Бразильцы из «Зенита» получили гражданство России в интересах клуба, я бы такое запретил»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков возмущен раздачей российского гражданства в «Зените».

«Если у человека нет перспективы и желания играть за сборную России, будь моя воля, я бы никому в таком случае из иностранных игроков гражданства не давал.

Одно дело – Марио Фернандес еще в ЦСКА получил у нас гражданство, играл за национальную команду, внес определенный вклад в достижения сборной.

Другое дело, когда те же Малком, Клаудиньо, Дуглас Сантос получали гражданство в интересах клуба. Считаю, что тут решение в компетенции органов», – сказал Колосков.