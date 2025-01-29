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  • Колосков: «Бразильцы из «Зенита» получили гражданство России в интересах клуба, я бы такое запретил»

Колосков: «Бразильцы из «Зенита» получили гражданство России в интересах клуба, я бы такое запретил»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков возмущен раздачей российского гражданства в «Зените».

«Если у человека нет перспективы и желания играть за сборную России, будь моя воля, я бы никому в таком случае из иностранных игроков гражданства не давал.

Одно дело – Марио Фернандес еще в ЦСКА получил у нас гражданство, играл за национальную команду, внес определенный вклад в достижения сборной.

Другое дело, когда те же Малком, Клаудиньо, Дуглас Сантос получали гражданство в интересах клуба. Считаю, что тут решение в компетенции органов», – сказал Колосков.

  • Малком уже покинул Россию и играет за «Аль-Хиляль».
  • Клаудиньо перешел в «Аль-Садд».
  • У Дугласа Сантоса контракт до 2027 года.

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Источник: ТАСС

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Комментарии (5)
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sv1969
1738132325
Хотелось бы мне это увидеть как Иваныч Мюллеру с Дюковым запрещает это)))
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ivany4
1738134992
Да вы что такое говорите. Судя по их комментам в соц сетях, они самые честные, справедливые и все делают во имя кого-то. Ну а если что не так, то они тут не причем.))
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Интерес
1738135359
Таких ты преемников воспитал...
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