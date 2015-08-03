«Рубин» остался недовольным судейством Сергея Лапочкина

После матча 3-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Рубином» началось активное обсуждение судейских решений, принятых Сергеем Лапочкиным в конце встречи. В частности, у многих поклонников казанской команды возникает вопрос, за что была показана вторая желтая карточка Олегу Кузьмину и почему не был назначен пенальти за попадание мяча в руку Сердара Таски в пределах штрафной.

«Сейчас арбитр мимо пойдет – спросите у него, что случилось. Я не понял, за что удалили. Судья сказал, что была поднята рука, но когда идешь в подкат, она, напротив, прижата. На мой взгляд, все так и было», — сказал Кузьмин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Его поддержал главный тренер команды Ринат Билялетдинов.

«Если за руку удалять с поля, то чем отличается рука Таски? Какие-то двойные стандарты. Давайте судить одинаково. Я категорически не утверждаю, что нарушения не было, но Кузьмин не заслуживал удаления», — посетовал тренер казанцев.