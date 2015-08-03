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    Калачев: «Могилевец реально может расти»

    Многолетний лидер «Ростова» Тимофей Калачев в эфире «НТВ-ПЛЮС» поделился мнением о своем партнере Павле Могилевце, права на которого принадлежат санкт-петербургскому «Зениту»,
    «У него светлая голова. Он думающий футболист. Все делает быстро: отдает передачи, обостряет... Парень реально может расти», - заявил белорус.

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    03.08.2015 00:51
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