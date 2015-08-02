Тарасову понравилось судейство в матче с «Динамо»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что ему понравилось судейство Сергея Карасева в матче 3-го тура РФПЛ с московским «Динамо». Напомним, что главный тренер «бело-голубых» Андрей Кобелев и вратарь Владимир Габулов высказали недовольство работой арбитра.

«Карасев хорошо отсудил. Мне понравилась его работа, даже в том эпизоде, когда Вальбуэна ударил меня без мяча. Желтая карточка — это желтая карточка, а в матче с «Зенитом» меня за это удалили», — пояснил Тарасов.