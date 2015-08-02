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Тарасову понравилось судейство в матче с «Динамо»

2 августа 2015, 17:37
9

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что ему понравилось судейство Сергея Карасева в матче 3-го тура РФПЛ с московским «Динамо». Напомним, что главный тренер «бело-голубых» Андрей Кобелев и вратарь Владимир Габулов высказали недовольство работой арбитра.
«Карасев хорошо отсудил. Мне понравилась его работа, даже в том эпизоде, когда Вальбуэна ударил меня без мяча. Желтая карточка — это желтая карточка, а в матче с «Зенитом» меня за это удалили», — пояснил Тарасов.

«Бомбардир» дарит подарки!

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Динамо Габулов Владимир Тарасов Дмитрий Кобелев Андрей Карасев Сергей
Комментарии (9)
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GANIBAL_FOREVER
1438526657
Еще бы тебе не понравилось,если судейство трактовалось,,,ну сами видели.
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Inter-Zenit
1438527299
С такой игрой, радовался бы, что в каждом матче красную не получает.
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valeh172
1438527394
Конечно понравится ведь Карасев спас Локо от поражения
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eugen-han
1438527828
понравилось,что пропустил момент его(тарасова) нарушения,когда он откровенно наступил стопой бутс на ногу вальбуэна,что стало первопричиной нарушения правил,спровоцировавшей последующие два,которые совершены уже были на эмоциях,и заслуженно получившие свои горчичники,но в обратном порядке,что по логике сначала касаев,потом вальбуэна,и за тем нужно было показывать самому тарасову вместе с назначением свободного удара в сторону локомотива.
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NK-creative
1438531870
Я не удивлен, что они в восторге.
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Portugal_fan7
1438535074
И не только ему , Карасев ужасно судил , может даже подсуживал.
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RMUKMU
1438543808
Я насчитал в матче 2 жёлтые для Тарасова и ещё 2-3 жёлтых на фолах против Вальбуэна.
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RMUKMU
1438543880
Все эти фолы Карасёв благополучно проспал.
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19FCDM23
1438544255
Конечно такое судейство понравилось. Он падал на ровном месте и не получал предупреждения за симуляцию.
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