Габулов: «Каждый раз, когда Карасев судит нас с «Локомотивом», бывает день железнодорожника»

Владимир Габулов присоединился к Андрея Кобелева и также раскритиковал судейство Сергея Карасева в матче с «Локомотивом» (1:1). Вратарь московского «Динамо»присоединился к словам главного тренера командыи также раскритиковал судействов матче с «Локомотивом» (1:1).

«Я поинтересовался у главного арбитра, что с ним случилось во втором тайме, почему он вдруг стал трактовать одинаковые эпизоды по-разному. Отдельно спросил насчет того штрафного в нашу сторону, после которого мы и пропустили. Мне показалась, там была обычная борьба защитника и нападающего. Собственно, при таком же контакте у ворот "Локомотива" судья фол не увидел. Ответа я не получил, только желтую карточку.