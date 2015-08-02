Габулов: «Каждый раз, когда Карасев судит нас с «Локомотивом», бывает день железнодорожника»

Вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов присоединился к словам главного тренера команды Андрея Кобелева и также раскритиковал судейство Сергея Карасева в матче с «Локомотивом» (1:1).
«Я поинтересовался у главного арбитра, что с ним случилось во втором тайме, почему он вдруг стал трактовать одинаковые эпизоды по-разному. Отдельно спросил насчет того штрафного в нашу сторону, после которого мы и пропустили. Мне показалась, там была обычная борьба защитника и нападающего. Собственно, при таком же контакте у ворот "Локомотива" судья фол не увидел. Ответа я не получил, только желтую карточку.
Связано ли это с тем, что сегодня день железнодорожника? Видимо, когда этот арбитр судит нас с "Локомотивом", всегда бывает день железнодорожника. Если помните, пару лет назад мы проиграли в Химках 1:3. Он там и удаление, и пенальти придумывал», — заметил Габулов.
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Источник: «Спорт-Экспресс»