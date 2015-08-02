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  • Габулов: «Каждый раз, когда Карасев судит нас с «Локомотивом», бывает день железнодорожника»

Габулов: «Каждый раз, когда Карасев судит нас с «Локомотивом», бывает день железнодорожника»

2 августа 2015, 17:14
14

Вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов присоединился к словам главного тренера команды Андрея Кобелева и также раскритиковал судейство Сергея Карасева в матче с «Локомотивом» (1:1).
«Я поинтересовался у главного арбитра, что с ним случилось во втором тайме, почему он вдруг стал трактовать одинаковые эпизоды по-разному. Отдельно спросил насчет того штрафного в нашу сторону, после которого мы и пропустили. Мне показалась, там была обычная борьба защитника и нападающего. Собственно, при таком же контакте у ворот "Локомотива" судья фол не увидел. Ответа я не получил, только желтую карточку.
Связано ли это с тем, что сегодня день железнодорожника? Видимо, когда этот арбитр судит нас с "Локомотивом", всегда бывает день железнодорожника. Если помните, пару лет назад мы проиграли в Химках 1:3. Он там и удаление, и пенальти придумывал», — заметил Габулов.

«Бомбардир» дарит подарки!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Локомотив Габулов Владимир Кобелев Андрей Карасев Сергей
Комментарии (14)
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kidd-75
1438524904
Проездной купил на электричку
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Archi1968
1438525131
Кстати Габулов прав.Было очень заметно во второй половине встречи.
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NK-creative
1438525490
И в подарок получил единый билет в Крым)
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GANIBAL_FOREVER
1438526506
И как с таким судейством этот "карась" С июня 2013 года входит в элитную категорию (Elite Development) арбитров УЕФА? Сука!
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Александр1507
1438537128
Судил явно в пользу Локомотива
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Valar Morghulis
1438538116
игра была равна, играли два говна. вот что можно сказать про этот матч. Мордовия-Урал в разы интереснее была. Но, карась конечно тот еще тип. Габулов по делу предъявляет
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Raulya
1438543110
Ну решил им праздник устроить... Нравятся ему по зоду железнодорожники...
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Болельщик_123
1438545487
комментарии разные, смотрел матч по ТВ, ощущение недосказанности со стороны арбитра было, но видно на игру не влиял, не мешал забивать Вольбуена со штрафного _ попал в крестовину, и так далее, результат закономерен
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nahan
1438580181
Карасева на шпалы...
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BarcelonianDestroyer
1462981186
Из 2016 )
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