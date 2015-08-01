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    Бальде: «Для дальнейшего прогресса готов сменить команду и даже потерять в деньгах»

    Нападающий «Кубани» Ибрахима Бальде отметил, что для дальнейшего прогресса ему необходимо сменить клуб.

    «У меня в России была травма, из-за которой я не играл четыре-пять месяцев, – приводит Pressafrik. – А так у меня все хорошо, мне нравится турнир. Я играю в каждом матче за «Кубань». Кто следит за премьер-лигой – в курсе. Мной интересовались «Анжи» и ЦСКА, но мой клуб не желал слушать никаких предложений. Мой контракт рассчитан еще на один год. Да, здесь футболисты менее заметны, чем в Западной Европе. Но в чемпионате России много очень хороших игроков, которые вызываются в свои национальные команды. Вместе с тем, я считаю, что настало время уходить, чтобы прогрессировать, даже если я и потеряю в деньгах».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2015 06:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +45

      A111EX 1 августа 2015, 11:55

      Темнит Ибра,не травма виною была а проблема в общении,всего скорее с тренерами,и верни на футболку" Балда" и не стесняйся своей фамилии как ни как в Российском фальклере "Балда" имеет хорошую репутацию.

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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 1 августа 2015, 08:51

      На сегодня Ибраима лучший(24) бомбрдир "Кубани" за время выступления команды в РФПЛ. А как он феерил в ЛЕ! Травма подкосила его. Почти год лечения и восстановления не прошли даром, никак не может выйти на свой уровень. Если уйдёт, жаль конечно. Успеха тебе Ибраима Бальде! И ... без травм.

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      Рейтинг: +11

      TED09 1 августа 2015, 07:31

      Даа,потерялся игрок...

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      Рейтинг: +54

      Чахлик Невмерущий 1 августа 2015, 06:59

      Ага Нужен ты в ЦСКА своих таких хватает.

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