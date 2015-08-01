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Источник: Гасилин перешел в «Шальке»

1 августа 2015, 00:38
38

Как информирует «Советский спорт», полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин, блеснувший недавно на Чемпионате Европы — U19, стал футболистом немецкого «Шальке». 19-летний игрок переехал в Гельзенкирхен на правах аренды.
По всей видимости, в ближайшее время о переходе будет объявлено на официальном уровне.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Шальке-04 Гасилин Алексей
Комментарии (38)
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серИт
1438379767
перешел в филиал газовика
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311
1438379963
Даже футболку менять не пришлось!)
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Hotspur55
1438382881
Отличная новость! Вот бы на постоянный контракт туда
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EVM
1438389150
Соккер дал эту новость в 1-20. Что-то припозднились с чтением "Советского спорта" Алексею, желаю в Шальке профессионально расти и набираться опыта.
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MagistrMagii
1438394025
Честно говоря хотелось, чтобы Гинер в ЦСКА вместо негритосов выкупил бы этого парня. Очень сильный будет игрок, увидел его на чемпионате u 19, парень-то технарь и будущий мастер.
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sochi-2013
1438406065
Процесс пошел. Хорошо бы еще 3,4 пристроить в Европу.
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MK-42
1438409482
проще говоря перевели в фарм-клуб.
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Jeck Denielse
1438414185
Хоть один выбрал футбол вместо денег... Чинуши наши в шоке....\"мы им лимит....миллионы....убрали конкуренцию....а они на запад уезжают...\"...наверное экстренное совещание проведут по вопросу \"Как изолировать молодых игроков от футбола посредством их обогащения и впредь искоренить такие казусы как Черышев и Гасилин\"
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moment of Glory
1438417059
Всё правильно сделал. Побольше бы таких решений, глядишь и сборная другой будет.
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ilikeevb
1438424460
Станет лучшим игроком Бундеслиги
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