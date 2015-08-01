Источник: Гасилин перешел в «Шальке»

Как информирует «Советский спорт», полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин, блеснувший недавно на Чемпионате Европы — U19, стал футболистом немецкого «Шальке». 19-летний игрок переехал в Гельзенкирхен на правах аренды.





По всей видимости, в ближайшее время о переходе будет объявлено на официальном уровне. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!