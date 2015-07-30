Кирикеш перешел в «Наполи» из «Тоттенхэма»

Английский «Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил о договоренности с «Наполи» по поводу трансфера в итальянский клуб защитника Влада Кирикеша. В лондонский клуб Кирикеш перебрался в 2013 году из «Стяуа» и провел 43 матча за первую команду.



Ранее в СМИ сообщалось, что трансфер 25-летнего игрока обойдется итальянцам в 7 миллионов евро, из которых 5 клуб выплатит сразу, а остальное - в случае успешного выступления защитника в Серии А. Переход румынского игрока подтвердил и «Наполи» на своем официальном сайте.



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