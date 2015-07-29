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  • М’Вила подтвердил факты вымогательства у легионеров в «Динамо»

М’Вила подтвердил факты вымогательства у легионеров в «Динамо»

29 июля 2015, 15:16
41

Французский полузащитник Янн М’Вила подтвердил факт того, что начальник службы безопасности "Динамо" Павел Коновалов требовал с него 10 тысяч долларов за квартиру, которую ему временно снимает клуб. Напомним, у самого Янна еще даже нет действующего контракта с "Динамо".

— Ян, это правда, что вы не получали зарплату в «Динамо», но при этом с вас требовали деньги?

— Да, это правда!

— В связи с этим нет желания побыстрее отсюда уехать?

— Я настолько шокирован случившимся, что пока даже не способен на эту тему думать.

Напомним, что начальник службы безопасности требовал у французского футболиста 10 тысяч долларов, а затем избил переводчика Игоря Царуша, который, по мнению сотрудника клуба, плохо переводил Янну требуемую информацию.

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Источник: Life
Россия. Премьер-лига Россия Динамо М'Вила Янн
Комментарии (41)
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Alex-96
1438173825
"Подъемные" по динамовски. Мусора они и в африке мусора.
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порт
1438175379
На то он и ментоклуп.
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Barcelona_Rostov
1438177886
это сейчас весь мир узнает....мда,для Российского футбола это очень плохо...
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Igreks
1438179037
Ну вот. Уже и никто с иностранных игроков не захочет ехать к вымогателям кидалам и разводилам. тьфууу...
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112910415
1438180879
чувствуется, будут ещё новости...
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qasi35
1438181641
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cska-62
1438182147
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Adler angriff
1438182239
Днище опозорило не только себя, но и Россию. До чего же мерзкая шайка.
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gentlewolf
1438182489
да ладно , ведетесь на левый вброс. МВилла с Аджоевым жирный контракт с правом отката подписал. Но вовремя это дело остановили, до официального с клубом дело не дошло. Сам негра снимает роскошный особнячек, счет за который приходит в клуб. А контракт с понижением решает не подписывать - то ли Аджоеву обязан, то ли решил унаследовать всю сумму прописью. Ему говорят - или контракт подпиши, или плати за хату. Или съезжай на жительство на базу, если обеднел резко. Да и сам он говорит - контракта нет, платить нечем, а в "Динамо" мне давят на чувство вины. А журналюги раздули с подачи видимо прежних куроводителей динамовских. Хотя сами такую ситуацию и создали.
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sir_Alex
1438197686
Это Россия, сынок!
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