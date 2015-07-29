М’Вила подтвердил факты вымогательства у легионеров в «Динамо»

Французский полузащитник Янн М’Вила подтвердил факт того, что начальник службы безопасности "Динамо" Павел Коновалов требовал с него 10 тысяч долларов за квартиру, которую ему временно снимает клуб. Напомним, у самого Янна еще даже нет действующего контракта с "Динамо".



— Ян, это правда, что вы не получали зарплату в «Динамо», но при этом с вас требовали деньги?



— Да, это правда!



— В связи с этим нет желания побыстрее отсюда уехать?



— Я настолько шокирован случившимся, что пока даже не способен на эту тему думать.



Напомним, что начальник службы безопасности требовал у французского футболиста 10 тысяч долларов, а затем избил переводчика Игоря Царуша, который, по мнению сотрудника клуба, плохо переводил Янну требуемую информацию.



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