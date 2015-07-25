«Шальке» предложил «Эмполи» 4 млн евро за Хисая

«Шальке» и «Эмполи» ведут диалог по поводу трансфера защитника Эльсеида Хисая. Как сообщает Sport Mediaset, гельзенкирхенцы предложили за 21-летнего албанца четыре миллиона евро, в то время как итальянский клуб хочет за него получить не меньше шести. Отметим, что Хисай также входит в сферу интересов «Наполи».



В минувшем сезоне Хисай провел 36 матчей в чемпионате Италии, сделав 2 результативные передачи.



Трансферные слухи. «Арсенал» предложил 50 млн фунтов за Левандовски, Ройс близок к переходу в «Ливерпуль».





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