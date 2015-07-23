Льоренте хочет перейти в «Реал»

Нападающий «Ювентуса» Фернандо Льоренте не против того, чтобы продолжить карьеру в «Реале», который заинтересован в его услугах.

30-летний испанец намерен отклонить предложение «Манчестер Юнайтед» и даст согласие на переход в мадридский клуб.



Напомним, что «Ювентус» в это межсезонье подписал контракты с форвардами Марио Манджукичем, Пауло Дибалой и Симоне Дзадзой и расстался с Карлосом Тевесом.