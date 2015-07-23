«Наполи» договорился с Бартрой

Итальянский «Наполи» согласовал условия личного контракта с защитником испанской «Барселоны» Марком Бартрой, сообщает «Спорт-Экспресс». Сам футболист тоже не прочь покинуть каталонцев в поиске должной игровой практики. Неаполитанцам придется заплатить за игрока примерно 13 миллионов евро.





«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше! Бартра за пять лет в сине-гранатовой майке провел за основную команду всего лишь 46 матчей и забил 3 мяча.