Источник: «Брюгге» подтвердил переход Райна в «Валенсию»

"Брюгге" подтвердил информацию о переходе в "Валенсию" вратаря сборной Австралии Мэтью Райана, сообщает источник.



По данным испанской и британской прессы сумма трансфера составит от 5 до 8 миллионов евро.



Отметим, что ранее "летучие мыши" планировали приобрести голкипера "Манчестер Юнайтед" Виктора Вальдеса, однако в конченом итоге выбор был сделан в пользу 23-летнего австралийца. В минувшем сезоне Райан провел 53 матча в чемпионате Бельгии и Лиге Европы, в 18 из них сохранив свои ворота на замке.



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