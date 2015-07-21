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    Источник: «Брюгге» подтвердил переход Райна в «Валенсию»

    "Брюгге" подтвердил информацию о переходе в "Валенсию" вратаря сборной Австралии Мэтью Райана, сообщает источник.

    По данным испанской и британской прессы сумма трансфера составит от 5 до 8 миллионов евро.

    Отметим, что ранее "летучие мыши" планировали приобрести голкипера "Манчестер Юнайтед" Виктора Вальдеса, однако в конченом итоге выбор был сделан в пользу 23-летнего австралийца. В минувшем сезоне Райан провел 53 матча в чемпионате Бельгии и Лиге Европы, в 18 из них сохранив свои ворота на замке.

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    Источник: AS

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    21.07.2015 14:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +170

      Субъективное мнение 22 июля 2015, 09:45

      Официально Райан в Валенсии, сумма трансфера - 7 миллионов евро.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 21 июля 2015, 19:31

      Правильный выбор...

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 21 июля 2015, 16:03

      и тут вальдесу не повезло.

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