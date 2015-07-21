Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Источник: «Брюгге» подтвердил переход Райна в «Валенсию»

    "Брюгге» подтвердил информацию о переходе в «Валенсию» вратаря сборной Австралии Мэтью Райана, сообщает источник.

    По данным испанской и британской прессы сумма трансфера составит от 5 до 8 миллионов евро.

    Отметим, что ранее «летучие мыши» планировали приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Виктора Вальдеса, однако в конченом итоге выбор был сделан в пользу 23-летнего австралийца. В минувшем сезоне Райан провел 53 матча в чемпионате Бельгии и Лиге Европы, в 18 из них сохранив свои ворота на замке.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!


    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.07.2015 14:41
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Die Roten
    1437483827
    и тут вальдесу не повезло.
    Ответить
    nahan
    1437496315
    Правильный выбор...
    Ответить
    Субъективное мнение
    1437547512
    Официально Райан в Валенсии, сумма трансфера - 7 миллионов евро.
    Ответить
    ologreds
    1694997575
    numo436261
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+