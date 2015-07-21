Источник: «Брюгге» подтвердил переход Райна в «Валенсию»

"Брюгге» подтвердил информацию о переходе в «Валенсию» вратаря сборной Австралии Мэтью Райана, сообщает источник.



По данным испанской и британской прессы сумма трансфера составит от 5 до 8 миллионов евро.



Отметим, что ранее «летучие мыши» планировали приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Виктора Вальдеса, однако в конченом итоге выбор был сделан в пользу 23-летнего австралийца. В минувшем сезоне Райан провел 53 матча в чемпионате Бельгии и Лиге Европы, в 18 из них сохранив свои ворота на замке.



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