Бас Дост останется в «Вольфсбурге»

«Вольфсбург» не собирается расставаться с нападающим Басом Достом, сообщает Bild. На 26-летнего футболиста, который оценивается в 10 млн евро, претендовал ряд английских клубов, однако сам футболист предпочел остаться в немецкой команде.
В минувшем сезоне голландец провел в составе «Вольфсбурга» 35 матчей, забил 20 голов и сделал 4 результативных передачи.
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Источник: «Спорт-Экспресс»