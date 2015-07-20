Бас Дост останется в «Вольфсбурге»

Басом Достом, сообщает Bild. На 26-летнего футболиста, «Вольфсбург» не собирается расставаться с нападающим, сообщает Bild. На 26-летнего футболиста, который оценивается в 10 млн евро , претендовал ряд английских клубов, однако сам футболист предпочел остаться в немецкой команде.





В минувшем сезоне голландец провел в составе «Вольфсбурга» 35 матчей, забил 20 голов и сделал 4 результативных передачи.







