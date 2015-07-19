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    США учинили разгром Кубе в 1/4 Золотого кубка КОНКАКАФ

    В первом четвертьфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ хозяева турнир расправились с кубинцами с неприличным счетом.
    19 июля. Балтимор. Стадион «М энд Т Банк»
    США - Куба - 6:0 (4:0)
    Голы: 1:0 - Демпси, 4; 2:0 - Зарде, 15; 3:0 - Йоханссон, 32; 4:0 - Гонсалес, 45; 5:0 - Демпси, 64 (с пенальти); 6:0 - Демпси, 78.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2015 02:00
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    Комментарии68
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 20 июля 2015, 12:37

      Куба на кубке КОНКАКАФ: 1 победа, 0 ничьих, 3 поражения, разница мячей 1:14.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      DXTK 19 июля 2015, 21:58

      Раскатали Хозяева гостей Эта была игра в одни ворота и больше по итогу напоминала избиение младенцев, чем Равный футбол.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 19 июля 2015, 20:48

      бывает

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +686

      старина 19 июля 2015, 16:33

      ХОЗЯЕВА ТУРНИР.....Пипец просто...Журин двоечник!!!

      0
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      Рейтинг: +370

      Apsny 19 июля 2015, 13:40

      Турнир сильнее всех на свете ибо там да ты че США сама украинская, они основали совместно футбол, да и не только.

      0
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      Рейтинг: +625

      el barsa 19 июля 2015, 12:36

      БЕЗ ФБР НЕ ОБОШЛОСЬ

      0
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      Рейтинг: +177

      ЭРЗУ ГРОЗНЫЙ 19 июля 2015, 12:02

      Deuce aka Демпси трёшку отгрузил. Красавчик!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      Andrumas 19 июля 2015, 11:56

      Целый турнир играется ради матча США-Мексика

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 19 июля 2015, 11:23

      Журин - редакция продажная Абамки.

      0
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      Рейтинг: +70

      Alexashka 19 июля 2015, 10:13

      Мозг сломал, пока заголовок читал

      4
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Alexashka 19 июля 2015, 10:19

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