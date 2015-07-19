США учинили разгром Кубе в 1/4 Золотого кубка КОНКАКАФ

В первом четвертьфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ хозяева турнир расправились с кубинцами с неприличным счетом.
19 июля. Балтимор. Стадион «М энд Т Банк»
США – Куба – 6:0 (4:0)
Голы: 1:0 – Демпси, 4; 2:0 – Зарде, 15; 3:0 – Йоханссон, 32; 4:0 – Гонсалес, 45; 5:0 – Демпси, 64 (с пенальти); 6:0 – Демпси, 78.
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Источник: Бомбардир.ру