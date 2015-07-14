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    Власти Ростова вложат еще 700 млн рублей в подготовку к ЧМ-2018

    Власти Ростова-на-Дону вложат еще около 700 миллионов рублей в реконструкцию набережной в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, заявил глава администрации города Сергей Горбань.
    Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
    "Как вы видите, мы провели масштабную реконструкцию набережной, вложив в строительные работы около 700 миллионов рублей, - сказал Горбань журналистам. - В оставшееся время вложим еще 700 миллионов. Хотим закончить все работы в городе хотя бы за год до начала турнира, чтобы к чемпионату мира все уже правильно работало.
    Мы ожидаем, что наш город во время чемпионата мира посетит более миллиона туристов. Сегодня подписали договор о сотрудничестве с Сочи по изучению постолимпийского развития города".
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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 14:34
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 16 июля 2015, 15:42

      Все должно пройти успешно!

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      Рейтинг: +5873

      maygli 14 июля 2015, 19:30

      Они чего там, гостиниц на набережной понастроили? Или песка на эти деньги завезли?

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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ > maygli 14 июля 2015, 20:03

      Ростовская набережная одна из красивейших в России.колхозник ты что ли?.

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      Рейтинг: +60

      ozdo > ЮГ РОССИИ 14 июля 2015, 21:13

      кроме нее, ничего красивого не увидел((( дороги там ужассс

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      Рейтинг: +12

      paravoz924 14 июля 2015, 19:04

      какие же дньги

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      Рейтинг: +593

      112910415 14 июля 2015, 18:18

      по ходу на текущие городские нужды не останется денег

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      Рейтинг: +113

      Новочек 14 июля 2015, 17:38

      Лучше бы до Станиславского Всё снесли бы старое и построили бы новое.

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 14 июля 2015, 17:32

      Дайте гору бабок, мы освоим всё!

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      Рейтинг: +113

      Новочек 14 июля 2015, 17:30

      Вложили,теперь ломать,чтобы еще вложить. Я помню,в году 1993,могу ошибиться, затопило и набережную и то место,где стадион строят.

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      Рейтинг: +3081

      drug01 14 июля 2015, 17:22

      Этих денег хватит лишь на первую часть!

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      Рейтинг: +40

      Goosfraba 14 июля 2015, 16:46

      Это меньше отступных Капелло!!!

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      Рейтинг: +207

      Z O D I A C > Goosfraba 14 июля 2015, 16:50

      Отступных Капелло хватит на реконструкцию всей набережной Ростова, да еще и на мороженое останется.

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      Рейтинг: +208

      Хосеп Гварделидзе 14 июля 2015, 16:08

      Ширится-растёт заболевание.

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