Власти Ростова вложат еще 700 млн рублей в подготовку к ЧМ-2018

Все должно пройти успешно!
Власти Ростова-на-Дону вложат еще около 700 миллионов рублей в реконструкцию набережной в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, заявил глава администрации города Сергей Горбань.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
"Как вы видите, мы провели масштабную реконструкцию набережной, вложив в строительные работы около 700 миллионов рублей, - сказал Горбань журналистам. - В оставшееся время вложим еще 700 миллионов. Хотим закончить все работы в городе хотя бы за год до начала турнира, чтобы к чемпионату мира все уже правильно работало.
Мы ожидаем, что наш город во время чемпионата мира посетит более миллиона туристов. Сегодня подписали договор о сотрудничестве с Сочи по изучению постолимпийского развития города".
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