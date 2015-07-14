Власти Ростова вложат еще 700 млн рублей в подготовку к ЧМ-2018

Власти Ростова-на-Дону вложат еще около 700 миллионов рублей в реконструкцию набережной в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, заявил глава администрации города Сергей Горбань.



Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.



«Как вы видите, мы провели масштабную реконструкцию набережной, вложив в строительные работы около 700 миллионов рублей, – сказал Горбань журналистам. – В оставшееся время вложим еще 700 миллионов. Хотим закончить все работы в городе хотя бы за год до начала турнира, чтобы к чемпионату мира все уже правильно работало.

