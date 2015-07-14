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    Власти Ростова вложат еще 700 млн рублей в подготовку к ЧМ-2018

    Власти Ростова-на-Дону вложат еще около 700 миллионов рублей в реконструкцию набережной в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, заявил глава администрации города Сергей Горбань.
    Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
    «Как вы видите, мы провели масштабную реконструкцию набережной, вложив в строительные работы около 700 миллионов рублей, – сказал Горбань журналистам. – В оставшееся время вложим еще 700 миллионов. Хотим закончить все работы в городе хотя бы за год до начала турнира, чтобы к чемпионату мира все уже правильно работало.
    Мы ожидаем, что наш город во время чемпионата мира посетит более миллиона туристов. Сегодня подписали договор о сотрудничестве с Сочи по изучению постолимпийского развития города».
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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 14:34
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    Комментарии (56)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Goosfraba
    1436881615
    Это меньше отступных Капелло!!!
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    drug01
    1436883770
    Этих денег хватит лишь на первую часть!
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    Новочек
    1436884224
    Вложили,теперь ломать,чтобы еще вложить. Я помню,в году 1993,могу ошибиться, затопило и набережную и то место,где стадион строят.
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    DIDI 23
    1436884350
    Дайте гору бабок, мы освоим всё!
    Ответить
    Новочек
    1436884702
    Лучше бы до Станиславского Всё снесли бы старое и построили бы новое.
    Ответить
    112910415
    1436887082
    по ходу на текущие городские нужды не останется денег
    Ответить
    paravoz924
    1436889898
    какие же дньги
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    maygli
    1436891429
    Они чего там, гостиниц на набережной понастроили? Или песка на эти деньги завезли?
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    Павлюченко 13
    1437050538
    Все должно пройти успешно!
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    ologreds
    1694997615
    numo435658
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