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Лодыгин: "Дзюба - шутник и приятный человек"

12 июля 2015, 23:17
48

Вратарь санкт-петербургского "Зенита" Юрий Лодыгин поделился мнением о новичке команды Артеме Дзюбе.

Артур Юсупов, и Дзюба хорошо влились в наш коллектив. Они еще докажут, что не зря оказались в "Зените". Дзюба - шутник, он приятный человек, с ним здорово работать", - поведал голкипер.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Лодыгин Юрий
Комментарии (48)
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roman230582
1436732851
С ролью скомороха пока справляется
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Stut
1436732963
Сегодня выпадал из игры начисто. И кто-кто, а уж он Суперкубок точно не заслужил.
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piercman
1436733948
тихонько а*уевал с юсупова. может, притрётся — но пока что это издец, бегающий по полю, и уворачивающийся от мяча (не всегда успешно). считай, вдесятером играли.
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basketball
1436737933
А судя по его поведению молодой тупоголовый, невоспитанный, отвратительный и алчный человек. Никому такого в друзья не пожелаю так как к тому же еще предатель и скорее всего шестерка
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karnager
1436760713
Клоуна ради развлекухи взяли! Такой же как бухаров будет - никчемный
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Dirty_Harry
1436762326
Местный дурачок
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Dirty_Harry
1436762433
Вратаришка хвалит игрочишку
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korn3512
1436766611
Видимо глаз уже положил) все Бздюба, ты попал ахах
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kvm
1436770392
-Дзюба - шутник, он приятный человек,но шкафчик в раздевалке придётся закрывать на замок
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311
1436779082
Видеонаблюдение в раздевалке уже установили?
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