Лодыгин: "Дзюба - шутник и приятный человек"

Вратарь санкт-петербургского "Зенита" Юрий Лодыгин поделился мнением о новичке команды Артеме Дзюбе.



"И Артур Юсупов, и Дзюба хорошо влились в наш коллектив. Они еще докажут, что не зря оказались в "Зените". Дзюба - шутник, он приятный человек, с ним здорово работать", - поведал голкипер.



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