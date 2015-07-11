Кейлор Навас намерен покинуть «Реал»

По информации газеты Marca, голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас не намерен снова становиться резервным вратарем «сливочных» после возможного прихода в команду Давида Де Хеа и собирается сменить клуб в летнее трансферное окно.
Кейлор Навас, отметившийся яркой игрой на Чемпионате Мире-2014, прошлым летом пришел в «Реал», но провел всего шесть матчей за «королевский клуб».
Также «Реал» близок к расставанию с другим вратарем - Икер Касильяс ведет переговоры с «Порту».
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