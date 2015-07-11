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    Кейлор Навас намерен покинуть «Реал»

    По информации газеты Marca, голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас не намерен снова становиться резервным вратарем «сливочных» после возможного прихода в команду Давида Де Хеа и собирается сменить клуб в летнее трансферное окно.


    Кейлор Навас, отметившийся яркой игрой на Чемпионате Мире-2014, прошлым летом пришел в «Реал», но провел всего шесть матчей за «королевский клуб».

    Также «Реал» близок к расставанию с другим вратарем - Икер Касильяс ведет переговоры с «Порту».

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    Источник: «Советский спорт»

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    11.07.2015 10:53
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    Комментарии (30)
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    Lucius Vorenus
    1436606735
    правильно
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    qisi71
    1436606741
    Привет. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного дают скидку. Если будете брать скажите что от Globalkapper, буду благодарен. M / a / t / c / h / i / n / s / i / d / e . c / o /m . (убрать \" / \" ) (Пробные матчи)
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    Субъективное мнение
    1436608320
    Очень хотелось бы увидеть его на Месталье, если не получится подписать Сиригу...
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    REALьная
    1436610110
    хороший кипер!
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    satybaldyev_sergey
    1436611615
    взяли бы и поменялись вратарями... де хеа же в испанию хочет. а навас мю бы пригодился
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    4 walls
    1436613356
    .
    Ответить
    AlexKane
    1436616088
    Скорей всего полная #опа настанет Реалу в новом сезоне,опять завалят всевозможные турниры
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    nogganov_01
    1436620856
    все валят из реала
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    RMUKMU
    1436647041
    В Сток Сити вместо Беговича самое то.
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    ologreds
    1694997633
    numo435372
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