Кейлор Навас намерен покинуть «Реал»

По информации газеты Marca, голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас не намерен снова становиться резервным вратарем «сливочных» после возможного прихода в команду Давида Де Хеа и собирается сменить клуб в летнее трансферное окно.





Кейлор Навас, отметившийся яркой игрой на Чемпионате Мире-2014, прошлым летом пришел в «Реал», но провел всего шесть матчей за «королевский клуб».





Икер Касильяс ведет переговоры с «Порту». Также «Реал» близок к расставанию с другим вратарем -



