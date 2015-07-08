ФИФА не комментирует вопрос лимита на легионеров в РФПЛ

ФИФА на данный момент воздерживается от комментариев по поводу вмешательства Министерства спорта РФ в деятельность РФС, которое выразилось в приказе со стороны ведомства принять лимит на легионеров «6+5». Это является нарушением одного из основных принципов ФИФА о невмешательстве государства в деятельность футбольных органов.



В 2014-м году за аналогичное нарушение была приостановлена деятельность Федерации футбола Нигерии, из-за чего сборная Нигерии могла не поехать на чемпионат мира.



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