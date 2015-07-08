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    ФИФА не комментирует вопрос лимита на легионеров в РФПЛ

    ФИФА на данный момент воздерживается от комментариев по поводу вмешательства Министерства спорта РФ в деятельность РФС, которое выразилось в приказе со стороны ведомства принять лимит на легионеров «6+5». Это является нарушением одного из основных принципов ФИФА о невмешательстве государства в деятельность футбольных органов.

    В 2014-м году за аналогичное нарушение была приостановлена деятельность Федерации футбола Нигерии, из-за чего сборная Нигерии могла не поехать на чемпионат мира.

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    Источник: Sports.ru

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    08.07.2015 13:16
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    Комментарии (50)
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    АрсенБурбулятр
    1436364617
    ага сборная России не сможет поехать на собственный чемпионат мира, вот будет потеха то!...../
    Ответить
    Cskaz
    1436364683
    Полностью согласен
    Ответить
    112910415
    1436366341
    опасность не миновала
    Ответить
    sir_Alex
    1436367301
    ФИФА не комментирует бредовые решения
    Ответить
    Блоссия
    1436368300
    У нас много общего с Нигерией.
    Ответить
    Igrov
    1436368558
    Наши нарочно что ли все делают, чтобы у нас отняли ЧМ?
    Ответить
    eaguar
    1436388794
    Хоть в этом вопросе не лезут во внутрироссийские дела .
    Ответить
    kkomov
    1436391789
    обязана не просто комментировать, а вмешиваться вплоть до принятия жестких мер в отношении РФС.
    Ответить
    alessios1990
    1436419680
    Ну и правильно! Это не их пока дело, а наши насущные проблемы.
    Ответить
    ologreds
    1694997650
    numo435110
    Ответить
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