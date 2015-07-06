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Луиш Нани подписал контракт с "Фенербахче"

6 июля 2015, 15:32
34

Футболист сборной Португалии Луиш Нани подписал контракт с турецким "Фенербахче".

Контракт рассчитан на 3 года. Сумма трансфера составила 6 миллионов евро.

Португальский полузащитник с 2007 года играл в "Манчестер Юнайтед", прошлый сезон он провел в аренде в лиссабонском "Спортинге". Игрок сыграл в 27 матчах чемпионата Португалии и забил 7 голов.

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Источник: Р-Спорт
Турция. Суперлига Фенербахче Нани
Комментарии (34)
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Brendan Rodgers
1436186265
Предпоследний ТОП ушел..Все бегут с тонущего корабля...:)
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dante_voorhees
1436186465
отлично, теперь Ван Перси
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Ден 781
1436186635
Хорошие у Турков футболисты играют
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Ruslan3132
1436187481
Че то турки взорвались на трансферном рынке )) конкуренцию МЛС решили создать ))
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БарсаДав
1436191557
Удачи Нани. Он был бойцом. Чемпион АПЛ и ЛЧ. В отличии от некоторых)
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Den Bull
1436197003
Молодец.
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Selim Yavuz
1436199078
Добро пожаловать в наш дом
Ответить
Espana-Deutschland
1436201226
Турция лучше, чем МЛС или Китай. Удачи!
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FootballFun1985
1436279945
Увы, Нани так и остался вечно перспективным. Спасибо за все и удачи в дальнейшем!
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Apxangel
1436284943
\"новый роналду\" сбежал от манковских... фенер хоть в лч играет стабильно...
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