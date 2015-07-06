Луиш Нани подписал контракт с "Фенербахче"

Футболист сборной Португалии Луиш Нани подписал контракт с турецким "Фенербахче".



Контракт рассчитан на 3 года. Сумма трансфера составила 6 миллионов евро.



Португальский полузащитник с 2007 года играл в "Манчестер Юнайтед", прошлый сезон он провел в аренде в лиссабонском "Спортинге". Игрок сыграл в 27 матчах чемпионата Португалии и забил 7 голов.



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