"Фрозиноне" подписывает первого новичка

Дебютан Серии А ждет пополнения состава. Первым новичком "Фрозиноне" в летнее трансферное окно станет нападающий "Кальяри" Дуйе Чоп.
Клубы согласовали аренду игрока за 500 тысяч с правом выкупа за 3,5 миллиона евро. В прошлом сезоне чемпионата Италии 25-летний Чоп провел 16 матчей и забил 4 гола.
Команда "Фрозиноне" в прошлом сезоне заняла второе место в Серии Б, получив право выступать в высшем дивизионе.
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Клубы согласовали аренду игрока за 500 тысяч с правом выкупа за 3,5 миллиона евро. В прошлом сезоне чемпионата Италии 25-летний Чоп провел 16 матчей и забил 4 гола.
Команда "Фрозиноне" в прошлом сезоне заняла второе место в Серии Б, получив право выступать в высшем дивизионе.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
Источник: Football