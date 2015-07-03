«Фиорентина» подписала экс-вратаря дубля «Спартака»

Клуб итальянской Серии А «Фиорентина» подписал контракт с 18-летним голкипером Артемом Макаровым, который в прошлом сезоне выступал за «Спартак-2» в чемпионате ПФЛ.В январе 2015-го у Артема закончился контракт с московской командой и он на правах свободного агента перешел в «Чезену», где его и заметили скауты «Фиорентины». В структуре «Спартака» Макаров играл с 2013 года.Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: https://bombardir.ru/ В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
Источник: Чемпионат.ком