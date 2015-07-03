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«Фиорентина» подписала экс-вратаря дубля «Спартака»

3 июля 2015, 23:06
52

Клуб итальянской Серии А «Фиорентина» подписал контракт с 18-летним голкипером Артемом Макаровым, который в прошлом сезоне выступал за «Спартак-2» в чемпионате ПФЛ.В январе 2015-го у Артема закончился контракт с московской командой и он на правах свободного агента перешел в «Чезену», где его и заметили скауты «Фиорентины». В структуре «Спартака» Макаров играл с 2013 года.Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: https://bombardir.ru/ В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

Источник: Чемпионат.ком
Италия Фиорентина Спартак Макаров Артем
Комментарии (52)
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Упоротый конь
1435954356
Молодец парень. Не стал губить карьеру в спартаке и перешел в нормальный клуб.
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Мужик какой-то
1435954938
Если хватило ума уйти из секты, то может стать неплохим футболистом!
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caravanbashi
1435954970
Да, уж если не разглядели Маркоса Рохо и Тиаго Сильву, куда нам разглядеть Макарова?
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Siegen
1435955194
А Спартак тем временем проиграл Люцерну 1-2!
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Lucho Gonzalez
1435955554
Спартачок подтверждает свой статус лузеров: Люцерн 2-1 Великий спартачок
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Bobr_81_81
1435955625
Удачи,отток в европу молодых игроков ,это для них плюс,может играть научат.
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Вафляныч
1435956019
Эх,жаль парня,загубил себя
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ФорвардЪ
1435956380
хорошо, про числится пару лет игроком европейского клуба, потом вернется в Россию и зарплату будет выше получать, будет говорить , ведь в европе играл, мне как у месси зарплату надо!!!
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vashinin
1435956518
удачи!
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Juventus21
1436012530
И по традиции скоро выиграет трофей)
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