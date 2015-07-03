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    Чичарито не поможет Мексике на Золотом кубке КОНКАКАФ

    Нападающий сборной Мексики Чичарито не сыграет на стартующем 7-го июля Золотом кубке КОНКАКАФ. Виной тому травма, полученная в недавнем товарищеском матче против Гондураса (0:0). Накануне футболист успешно перенес операцию на ключице и проведет в лазарете порядка пяти недель.

    Соперничать на групповом этапе турнира Мексика будет с Кубой, Гватемалой и Тринидадом и Тобаго.

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    Источник: Goal.com

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    03.07.2015 10:35
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 05:35

      Не везёт Чичарито, здоровья ему.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +437

      caravanbashi 3 июля 2015, 15:56

      Жаль Чичу и Фалькао, 4 года назад подавали большие надежды. И Снайпера жаль, при громадном таланте всего 1 год в Интере удался.

      0
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      Рейтинг: +81

      yarukua > caravanbashi 4 июля 2015, 01:02

      Сам виноват, что в Турцию ушёл
      Мог в Англии играть

      2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 3 июля 2015, 13:49

      Потеря, однако!

      0
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      Рейтинг: +138

      Espana-Deutschland 3 июля 2015, 13:47

      Жалко. Но здоровья Чичарито! И удачи Мексике! ¡Viva el tri!

      0
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 3 июля 2015, 12:13

      здоровья горошек!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      aseke25 3 июля 2015, 11:16

      жаль

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 3 июля 2015, 11:15

      Мексика и без Чичарито справится с этими сборными, а так здоровья ему!

      3
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      Рейтинг: +136

      Dodge87 > cska plus 3 июля 2015, 13:39

      не справится...Эрерра такую убогую сборную привез на кубок америки,супер оборонительную,ни дос сантоса тебе,ни перальту который на ЧМ рвал и метал...набрал какой то хлам,так что и тут мексика в пролете будет

      0
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      Рейтинг: +72

      Avalanche85 > Dodge87 3 июля 2015, 13:42

      На конкакафе все основные будут. Не беспокойся

      2
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      Рейтинг: +80

      aseke25 3 июля 2015, 11:14

      жаль

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