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    "Астон Вилла" рассчитывает купить игрока "Андерлехта" Прата

    Английская "Астон Вилла" уже приготовила 10 миллионов фунтов на приобретение футболиста бельгийского "Андерлехта" Денниса Прата. В покупке лично заинтересован главный тренер бирмингемцев Тим Шервуд, который также желает видеть в своей команде полузащитника "Лилля" Идриссу Гуйе.

    За последние три года 21-летний Прат провел за "Андерлехт" 100 игр и забил 14 мячей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2015 10:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:59

      Хороший игрок, если получится повезет...

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 3 июля 2015, 12:12

      хороший игрок.мог бы и в клуб по круче перейти.

      0
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      Рейтинг: +1197

      George-CFC 3 июля 2015, 10:53

      очень талантливый парень!

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      Рейтинг: +607

      Bearded man 3 июля 2015, 10:17

      Отличный игрок, жаль Зенит на других свой взор обратил.

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 3 июля 2015, 10:16

      100 игр и 14 голов, вратари больше забивают))

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