"Астон Вилла" рассчитывает купить игрока "Андерлехта" Прата

Английская "Астон Вилла" уже приготовила 10 миллионов фунтов на приобретение футболиста бельгийского "Андерлехта" Денниса Прата. В покупке лично заинтересован главный тренер бирмингемцев Тим Шервуд, который также желает видеть в своей команде полузащитника "Лилля" Идриссу Гуйе.



За последние три года 21-летний Прат провел за "Андерлехт" 100 игр и забил 14 мячей.



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