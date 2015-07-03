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    • «Астон Вилла» рассчитывает купить игрока «Андерлехта» Прата

    «Астон Вилла» рассчитывает купить игрока «Андерлехта» Прата

    Английская «Астон Вилла» уже приготовила 10 миллионов фунтов на приобретение футболиста бельгийского «Андерлехта» Денниса Прата. В покупке лично заинтересован главный тренер бирмингемцев Тим Шервуд, который также желает видеть в своей команде полузащитника «Лилля» Идриссу Гуйе.

    За последние три года 21-летний Прат провел за «Андерлехт» 100 игр и забил 14 мячей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2015 10:10
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    Комментарии (6)
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    cska plus
    1435907772
    100 игр и 14 голов, вратари больше забивают))
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    Bearded man
    1435907855
    Отличный игрок, жаль Зенит на других свой взор обратил.
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    George-CFC
    1435909984
    очень талантливый парень!
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    Die Roten
    1435914743
    хороший игрок.мог бы и в клуб по круче перейти.
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    nahan
    1435928360
    Хороший игрок, если получится повезет...
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    ologreds
    1694997677
    numo434673
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