Одемвингие: "Хочу отплатить клубу за веру в меня"

Форвард английского "Сток Сити" Питер Одемвингие, накануне продливший контракт с клубом, поделился своими эмоциями после этого события.



"Мне приятно, что "Сток Сити" поддержал меня. Рад, что руководство доверяет мне и полагает, что я помогу достичь новых успехов. Отлично, что продолжу быть частью этого коллектива. Этот контракт я бы назвал наградой за старания. В свою очередь, мне хочется отплатить клубу за веру в меня", - заявил футболист.



Срок нового соглашения Одемвингие - один сезон.



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