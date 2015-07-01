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Дуглас Коста переходит в "Баварию"

1 июля 2015, 13:01
122

"Шахтер" согласовал детали перехода Дугласа Косты в мюнхенскую "Баварию". Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

"Шахтер" благодарит Дугласа за время, проведенное в команде, желает ему успехов в новом клубе", - с таким заявлением выступило руководство донецского клуба.

Бразильский футболист провел в составе "горняков" 203 матча, отметившись 38 голами и 40 голевыми передачами.

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Источник: Чемпионат.ком
Украина. Премьер-Лига Украина Шахтер Бавария Коста Дуглас
Комментарии (122)
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Олли Кан
1435745546
долбанные бездари в руководстве и тренерском штабе во всю работают на развалом Баварии
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10 seconds to stars
1435745579
Кто-то в СНГ продаёт за 30-40 лямов, а кто-то только покупает за эту же сумму.
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ХУБУЛ
1435746167
Мдааа вон люди покупают Суаресов и Неймаров с Бейлами и Ди Мариями а БАВАРИЯ престарелого Алонсо не понятного Берната(хотя в общем он не так уж и плох) а теперь ещё вот это вот чудо. Неужели возвращаемся в середину 2000-х годов когда пачками брали (лишь для того что бы было) всяких Тиамов, Боровский, Янсенов и прочий не понятный хлам.
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Red_team
1435746718
И зачем он Баварии? я хз...
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Ukraine the best
1435747982
Менеджмент Шахтёра просто молодцы.Клуб зарабатывает и идет в явном плюсе.Красавцы.И очень рад,что игроки нашего чемпионата интересуют топ клубы.
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Медет
1435748352
Ай да Шахтер молодцы. Развели на 30 лямов Баварию. Продать за 15 лямов Шакири, и купить Д.Косту за 30 лямов. Это ШЕДЕВР. Пс. Пока мужик-симулянт будет здоров, Коста вряд-ли будет играть.
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УкраинецUA
1435749087
А вот сейчас Тайсон играть начнет)) А он как мне кажеться ничем не хуже Косты)
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Lion in Zion
1435765673
Удачи, конечно, парню, но трансфер, мягко говоря, очень странный, особенно учитывая сумму и \"щедрость\" баварского руководства.
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weinmar
1435766315
Одно расстройство! На.х.ер он нужен?! Надежду еще оставляет слово \"переходит\", вместо \"перешел\" и фото ))
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Axidan
1435780753
Рад за него! Перейти в такой клуб, очень дорогого стоит! И поверьте мне, Бавария с ним не прогадала. Будет забивать важные голы, решающие, вот увидите. Он это умеет, и делает это красиво!
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