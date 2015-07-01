Дуглас Коста переходит в "Баварию"

"Шахтер" согласовал детали перехода Дугласа Косты в мюнхенскую "Баварию". Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.



"Шахтер" благодарит Дугласа за время, проведенное в команде, желает ему успехов в новом клубе", - с таким заявлением выступило руководство донецского клуба.



Бразильский футболист провел в составе "горняков" 203 матча, отметившись 38 голами и 40 голевыми передачами.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!



