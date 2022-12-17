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Дидье Дешам
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
2
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Все новости
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
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17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
2
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
3
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
6
17:00
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16:58
Объявлены судьи на решающие матчи Fonbet Кубка России
16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
5
16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
1
16:27
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16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
1
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
2
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
11
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
3
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
7
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
4
13:00
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Дидье Дешам - статьи
Тренер
Имя
Дидье
Фамилия
Дешам
Команда
Франция
Гражданство
Франция
Дата рождения
15 октября 1968
Статистика
Новости
Статьи
Посты
17.12.2022 23:53
Медиа обсуждали возможную игру Бензема в финале ЧМ. Но все сложно: он обиделся на Дешама и отклонил приглашение Макрона посмотреть с ним матч
Хотя уже тренируется в расположении «Реала».
09.06.2019 12:10
Оглушительный провал чемпионов мира в Турции: 0 ударов в створ, антирекорд Мбаппе
Турки снова схитрили с высокогорьем, а Дешам в четвертый раз провалил июнь.
4
17.07.2018 13:50
Единственный француз, которого бесит победа сборной
Бен Арфа в огне.
7
15.07.2018 20:30
Мы увидели гениальный финал. Франция – чемпион мира!
Футбол максимального качества.
33
26.06.2018 18:50
Франции помогает молодежка «Спартака». Так придумал Дешам
В обмен россияне получают опыт.
2
23.08.2017 17:50
«Время от времени я бываю скотиной». Самый конфликтный топ-футболист Европы теряет карьеру
Виталий Ошовский − о Самире Насри, который ругается с тренером, попадает в скандалы из-за девушек и оскорбляет журналистов.
11
16.07.2016 12:00
Вместо Погба. Кто на самом деле был лидером сборной Франции на Евро
Франция молилась на Погба, но в итоге тот не привел свою сборную к домашней победе. Теперь всеобщий восторг легко может смениться тотальной ненавистью. «Бомбардир» объясняет, почему во французской команде появился новый лидер с большими амбициями.
3
11.07.2016 01:20
«Просты как голуби, мудры как змеи». Как мир реагировал на победу Португалии
Бабочки осаждали Роналду, который чуть не травмировал Адриена и Сантуша, Эвра проиграл пятый большой финал в карьере, Озил утешал партнеров по «Арсеналу», а Лиссабон громко праздновал всю ночь. «Бомбардир» – о реакции в мире на чемпионство Португалии.
21
10.07.2016 16:08
Португалия – чемпион Европы! Травма Роналду в финале не помешала им. Онлайн финала Евро-2016
Португалия сотворила чудо. Единственный трофей в истории им принес Эдер первым голом в официальных матчах. «Бомбардир» пишет хронику безумного парижского вечера.
15
10.07.2016 16:00
Дешам объявил состав на финал. Халк травмировался в первом же матче китайской лиги. Дайджест событий дня
Погба не перейдет в «Реал». Венгер высказался насчет работы в сборной Англии. «Зенит» хочет приобрести полузащитника «Ювентуса». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
10.07.2016 10:15
Почему я ненавижу сборную Франции
Французы представили на Евро-2016 одну из самых симпатичных сборных турнира, но болеть в ней не хочется ни за нытика-Эвра, ни за слишком распиаренного Погба, ни за всю команду, успех которой ничего не даст слабой французской лиге. «Бомбардир» продолжает хейтерить на тему финалистов.
9
19.06.2016 10:26
«Хватит страдать х..ней, соберись!». Как Пайет стал звездой французской сборной
Димитри Пайе вовсю зажигает на Евро, став любимцем всей Франции. Наверняка он покорил и вас. «Бомбардир» рассказывает историю невероятно техничного бунтаря, в которой неприлично много интересного.
2
16.06.2016 10:00
Пять причин, почему сборная Франции должна выиграть Евро
К организации чемпионата Европы у посетителей Франции накопилось много претензий. Но футбольная составляющая Евро-2016 пока только радует. «Бомбардир» рассказывает, почему команда хозяев должна победить в турнире.
4
22.02.2016 23:00
«МЮ» хочет приобрести Икарди. Бензема может поехать на Евро. Дайджест событий дня
Таски хочет остаться в «Баварии». «Лацио» опроверг продажу Андерсона. ЦСКА завершил трансферную кампанию. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
23.10.2015 08:44
Виторино Хилтон: «Это ненормально, что фанаты «Марселя» так быстро забыли все хорошее про Вальбуэна»
Защитник «Монпелье» Виторино Хилтон - легенда французского футбола, двукратный чемпион Лиги 1. В эксклюзивном интервью для «Бомбардира» бразилец рассказал об особенностях чемпионата Франции, президенте с перекрашенными волосами и стиле работы экс-тренера «Алании».
1
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