Оглушительный провал чемпионов мира в Турции: 0 ударов в створ, антирекорд Мбаппе

Турки снова схитрили с высокогорьем, а Дешам в четвертый раз провалил июнь.

Главная сенсация летних квалификационных матчей к Евро-2020: сборная Турции обыграла 2:0 Францию.

11 лет назад сборная Турции пошумела на Евро-2008, как и сборная России – сенсационные победы и бронза турнира. С тех пор команда сыграла лишь на одном крупном турнире – Евро-2016, где не вышла из группы, а в прошлом году завалила Лигу наций. Клубы же давно не добивались успеха в еврокубках, несмотря на то, что чемпионат перепичкан звездами и крутыми футболистами на больших зарплатах.

Мучения с Мирчей Луческу во главе сборной закончились его отставкой: команду возглавил Сенол Гюнеш, который приводил ее к бронзовым медалям на чемпионате мира. Результат 2019 года – пять побед в пяти матчах, две из них в товарищеских, три – в квалификации.

• Турция обыграла Албанию (2:0), Молдавию (4:0), а теперь и Францию (2:0). Итого – 8:0 за три матча, уверенное первое место и важнейшая встреча с Исландией в гостях 11 июня. В случае победы над ней в выходе турок на Евро никто уже не будет сомневаться, тем более им еще дважды останется играть с Андоррой.

• Обыграть чемпионов мира можно по-разному, но Турция именно что разнесла Францию – 11:4 по ударам, 6:0 – в створ (ни одного удара в створ ворот – впервые за десять лет у французов), серьезный перевес по голевым моментам. Меньше пасов и владения, зато почти максимум эффективности – уже в первом тайме по голу забили Айхан и Ундер, во втором парни Дешама были так же бесполезны.

• Турция и Франция встречались до этого дня четыре раза, и турки не смогли даже вырвать ничью: четыре поражения с общим счетом 2:12. Победа над чемпионами мира стала исторической – Турция впервые выиграла у Франции.

• Все новостные порталы облетела жуткая статистика Килиана Мбаппе – он умудрился 22 раза потерять мяч. Такого показателя у француза в сборной еще не было. В канале «СБГ Аналитика» есть любопытный намек на то, почему это произошло. Матч Турция – Франция проходил в городе Конья, который находится на высоте почти 1000 метров над уровнем моря. Не слишком подготовленным к таким условиям спортсменам очень тяжело адаптироваться. Турция же хитрит так в важных матчах уже не первый раз.

В Конье также играли со шведами в Лиге наций и Украиной в квалификации к ЧМ-2018. Важные матчи с Хорватией, Исландией (также квалификация ЧМ-2018) и Молдавией (квалификация Евро) проводились в Эскишехире ( 792 метра над уровнем моря). Три из пяти домашних игр успешной квалификации Евро-2016 сборная Турции проводила в Конье, например, обыграла голландцев и исландцев. Интересно, что матч Лиги наций против сборной России проводился в Трабзоне, где нет такой большой высоты над уровнем моря.

• За последние полтора года Франция потерпела третье поражение, сыграв 22 матча. Но матч квалификации к Евро она последний раз проигрывала вообще аж в 2010-м.

• «Для нас это была пощечина, больше мне нечего сказать. Нужно показывать футбол высшего уровня независимо от того, являешься ты чемпионом мира или нет», – заявил после матча Дидье Дешам. Жаль, что не возникло вопросов, почему именно в июне нечетного года при нем команда постоянно проваливается:

Июнь-2013: Уругвай – 0:1, Бразилия – 0:3

Июнь-2015: Бельгия – 3:4, Албания – 0:1

Июнь-2017: Швеция – 1:2

Июнь-2019: Турция – 0:2

• Льорис, Варан, Умтити, Погба, Гризманн, Мбаппе – все звезды были беспомощны, а Нголо Канте в матче не играл. Французы подсчитали в твиттере, что с Канте у сборной 76% побед, без него – всего 50%.

Теперь можно отыграться в гостях на Андорре, с которой Франция встретится 11 июня, но поражением в Турции сезон себе французы подпортили. Да и с Андоррой единственный выездной матч вышел для Франции безумно тяжелым – 20 лет назад, также находясь в ранге чемпионов мира, они лишь за четыре минуты до конца с пенальти забили единственный гол, ставший победным. Дешам тогда не играл.