«Обнимаю каждого из вас». Русские фанаты растрогали вратаря Сан-Марино после 0:9

Пропустил много, но стал героем. А до Дзюбы отражал пенальти от Иммобиле.

23-летний голкипер сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини первые 25 минут держался в матче против России, но все равно пропустил много. Игроки нашей команды сделали в общей сложности 44 попытки ударов по воротам, в створ влетело 19. Голов было девять, так что Бенедеттини вытащил лишь чуть больше половины ударов.

На самом деле голкипера совсем не зря хвалили на протяжении всего матча, даже несмотря на чудовищный счет.

7 минута : отлично среагировал на прострел Фернандеса

: отлично среагировал на прострел Фернандеса 12 минута : вытащил мощный удар Головина с близкого расстояния

: вытащил мощный удар Головина с близкого расстояния 19 минута : потащил классный удар Антона Миранчука издали

: потащил классный удар Антона Миранчука издали 51 минута : среагировал на еще один сильный удар Головина из пределов штрафной

: среагировал на еще один сильный удар Головина из пределов штрафной 54 минута : при выходе один на один Дзюбы вовремя вышел из ворот и почти закрыл их собой – наш игрок промахнулся

: при выходе один на один Дзюбы вовремя вышел из ворот и почти закрыл их собой – наш игрок промахнулся 66 минута : отразил хороший удар Дзюбы из пределов штрафной

: отразил хороший удар Дзюбы из пределов штрафной 76 минута: вытащил пенальти от Дзюбы

Этих сэйвов вполне достаточно, чтобы впечатлить своей игрой. Из девяти голов лишь по одному могут быть претензии к вратарю – он не смог зафиксировать мяч после несложного удара Смолова.

После матча в инстаграм Бенедеттини отправились фанаты сборной России со словами поддержки. Это был не жест снисхождения, а правильный эмоциональный порыв: всех действительно впечатлила уверенная игра голкипера во многих эпизодах и его характер. Ошибка в эпизоде со Смоловым была чисто техническая, ни о каком раскисании и речи не шло. Пропуская, его партнеры с каждой минутой начинали играть все более вяло, но Бенедеттини продолжал биться. Это и подкупило.

«Спасибо всем российским болельщикам. С вашими сообщениями (а их было очень много) этот вечер стал чуть более приятным. Я бы хотел ответить каждому из вас, но это невозможно. Обнимаю каждого», – написал Бенедеттини в ответ нашим фанатам.

Бенедеттини – запасной вратарь итальянской «Новары», выступающей в Серии С. «Новара» в прошлом сезоне заняла девятое место в своем дивизионе (их в Серии С всего три) и попала в плей-офф. В Италии хитрая система плей-офф, где есть несколько раундов, но «Новара» довольно быстро вылетела.

Зато в этом году у него уже был приятный эпизод – Бенедеттини хоть и проиграл с «Новарой» «Лацио» в Кубке Италии (1:4), зато сумел отразить пенальти от Чиро Иммобиле. Тот, правда, тут же добил мяч в ворота, как и Дзюба.

В сборной Сан-Марино Бенедеттини играл в молодежных командах, а за главную дебютировал четыре года назад, начав с 0:6 в Словении. Всего у голкипера уже набралось 16 матчей за сборную, но голов пропущено целых 56. Игра с Россией стала исторической:

• Крупнее он проигрывал со сборной только в матче с хорватами (0:10), но тогда вышел на замену и пропустил всего три гола.

• Девять он еще не пропускал за Сан-Марино. От Германии случилось семь. От Италии Сан-Марино получило восемь, но Бенедеттини пропустил тогда лишь половину.

• Никогда за сборную Бенедеттини еще не играл при такой посещаемости – вчера в Саранске матч посетили 42 тысячи человек. До этого лидировала игра с Германией, которая состоялась при 32 тысячах в Нюрнберге.

По поводу возможного трансфера Бенедеттини в российский клуб много шутили, но на самом деле это не такой уж и нереальный сценарий. Стоимость голкипера на Transfermarkt всего 100 тысяч евро, более того, его контракт с «Новарой» заканчивается через три недели. Есть пример того, как год назад «Уфа» перетащила себе в клуб люксембургского футболиста Оливье Тиля, которым уже интересуются российские топ-команды.

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