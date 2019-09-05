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Арсен Венгер
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
1
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
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15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
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14:27
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Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
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14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:14
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11:41
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11:04
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В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
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10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
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10:41
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10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
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«Манчестер Сити» показал худший процент владения мячом при Гвардиоле на «Этихаде»
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Арсен Венгер - статьи
Тренер
Имя
Арсен
Фамилия
Венгер
Гражданство
Франция
Дата рождения
22 октября 1949
Статистика
Новости
Статьи
Посты
05.09.2019 12:26
Как дела у Венгера? Кайфует на пенсии, но хочет вернуться
С момента ухода из «Арсенала» прошел год и три месяца.
6
23.07.2019 20:40
11 хороших тренеров, которые сейчас без работы
Каррера, Моуринью, Венгер и другие.
16
11.06.2019 20:10
Еще один талант Аякса, о котором почти не говорят (хотя надо)
Им восхищаются Венгер и Моуринью.
2
15.03.2019 13:10
Мама главного юниора «Арсенала» живет на улице, пока он получает 30 тысяч фунтов в неделю
Немного фактов о Эйнсли Мэйтленде-Найлсе.
10
03.11.2018 18:45
Бендтнер сломал таксисту челюсть. Теперь он сядет в тюрьму
В карьере дикого нападающего море скандалов.
17
26.10.2018 20:15
10 крутых тренеров, которые сидят без работы
Вы знаете, кому показать этот список.
27
14.10.2018 12:11
Анри – идеальный вариант для «Монако». Головину повезло
Он вытащит команду со дна.
8
20.05.2018 15:35
Венгер, Мората и еще 6 неудачников евросезона
Они нас сильно расстроили.
19
20.04.2018 20:50
Какой мы запомним эпоху Венгера в «Арсенале»
Вспоминаем главные моменты карьеры французского тренера в клубе.
33
20.04.2018 17:05
Главный скаут Европы, о котором вы не слышали
Этот человек вытянет «Арсенал» из кризиса.
8
22.01.2018 21:40
Алексис Санчес не нужен «Арсеналу». Без него лучше
Никто не будет скучать, Алексис.
21
18.01.2018 12:00
Санчес, Мхитарян, Обамеянг, Смолов – куда они переходят? Давайте разбираться
Это трансферное окно получается очень горячим.
11
15.01.2018 18:30
«Арсенал» – на дне. Вы знаете, кто виноват
Тимофей Яценко – с ежеквартальным приговором Арсену Венгеру.
15
25.12.2017 08:30
«Прежде чем стать командой, мы стали семьей». Главные цитаты 2017 года
Самые меткие фразы Месси, Путина, Слуцкого и других важных персон.
12
28.11.2017 12:05
«Моуринью везде строит одну и ту же команду». Тимур Журавель − об особенностях АПЛ, фанатах-придурках и бывших футболистах
Комментатор «Матч ТВ» и один из главных экспертов по Англии объясняет, кто станет чемпионом, почему Венгер должен уйти и в чем разница между английскими и русскими игроками.
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